Литва строит забор на границе с Беларусью [ Редактировать ]
В пятницу, 9 июля, Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Проволочное заграждение разворачивают в районе Друскининкской заставы.
Об этом сообщает 15min.lt.
Как заявил представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, военные должны начать установку проволочного ограждения, которое будет развернуто на участке границы в 30 километров.
Также сообщается, что после того, как белорусская сторона ослабила меры по противодействию потоку нелегальных мигрантов, на литовской стороне задержали более 1 500 человек, в основном выходцев из Ирака.
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