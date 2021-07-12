Во вторник, 13 июля, состоится внеочередное заседание парламента. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания Рады девятого созыва... созвать внеочередное пленарное заседание на 16 часов 13 июля 2021 года.

Депутаты рассмотрят следующие проекты законов:

об окончательной ликвидации "Укроборонпрома" №3822;

миллионных штрафах за контрабанду товаров и их недостоверное декларирование №5420;

легализации медицинского каннабиса №5596;

внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по поводу особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов №5270;

расширении полномочий АМКУ в рамках деолигархизации №5431.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.