Внеочередное заседание Рады: Разумков подписал распоряжение [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, состоится внеочередное заседание парламента. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
В связи с требованием президента о созыве внеочередного пленарного заседания Рады девятого созыва... созвать внеочередное пленарное заседание на 16 часов 13 июля 2021 года.
Депутаты рассмотрят следующие проекты законов:
- об окончательной ликвидации "Укроборонпрома" №3822;
- миллионных штрафах за контрабанду товаров и их недостоверное декларирование №5420;
- легализации медицинского каннабиса №5596;
- внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты по поводу особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов №5270;
- расширении полномочий АМКУ в рамках деолигархизации №5431.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова.
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