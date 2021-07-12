Сборная Италии по футболу одержала победу над Англией во время финального матча Евро-2020. В связи с этим во всех городах страны болельщики устроили масштабное празднование победы, в ходе которого люди получили различные травмы. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

В частности, в Милане, рядом с центральной площадью Дуомо, тысячи болельщиков вышли на улицы. В ходе торжественных мероприятий, один человек получил проникающее ранение брюшной полости после взрыва петарды. При этом еще один 21-летний фанат лишился нескольких пальцев на руке также после взрыва.

Отмечается, что решетка ограждения серьезно травмировала мужчину.В общей сложности, во время празднований пострадали 15 человек. Известно, что судьбоносная встреча сборных Италии и Англии проходила на лондонском стадионе "Уэмбли". Поединок закончился со счетом 1:1, однако в серии послематчевых пенальти итальянцы оказались сильнее.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, стал лучшим бомбардиром Евро-2020. Португалец и форвард сборной Чехии Патрик Шик забили по 5 голов, для этого португалец провел на поле 360 минут, а Шик - 404 минуты.

Кроме того, сборная Италии по футболу закрылась на базе после того, как среди журналистов обнаружили коронавирус. Из-за троих подтвержденных случаев коронавируса у итальянских журналистов вся команда была помещена в так называемый "сверхбезопасный пузырь".

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