Сборная Италии по футболу закрылась на базе после того, как среди журналистов обнаружили коронавирус. Об этом сообщает la Repubblica.

Из-за троих подтвержденных случаев коронавируса у итальянских журналистов вся команда была помещена в так называемый "сверхбезопасный пузырь".

При этом, ни у одного игрока не зафиксировали коронавирус. Сейчас выполняются все меры предосторожности.

В 7 утра была уведомлена Футбольная ассоциация, которая закрыла двери спортивного центра, чтобы уберечь команду.

Также отменили пресс-конференцию перед игрой.

Читайте также, в УЕФА представили мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале чемпионата Европы-2020. Этим мячом сыграют на оставшихся трех матчах Евро-2020, которые пройдут на Уэмбли в Лондоне, в первом полуфинале встретятся Италия и Испания, а во втором - Дания и Англия.

Кроме того, сборные Испании и Италии завоевали первые путевки в полуфинал чемпионата Европы по футболу. 6 июля в Лондоне определятся первые финалисты Евро-2020. В серии пенальти сильнее оказались испанцы - 3:1, лучшим игроком встречи признали вратаря сборной Испании Унаи Симона, отразившего два 11-метровых удара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.