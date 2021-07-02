"Никакой подготовки не ведется": в России сделали заявление о встрече Зеленского и Путина [ Редактировать ]
На сегодня не ведется подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о различии украинского и русского народов "никак не укладываются в процесс подготовки встречи лидеров".
Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются.
Ранее сообщалось, что Путин объяснил, почему Украину не включили в список недружественных стран.
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