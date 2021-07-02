На сегодня не ведется подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о различии украинского и русского народов "никак не укладываются в процесс подготовки встречи лидеров".

Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются.

Ранее сообщалось, что Путин объяснил, почему Украину не включили в список недружественных стран.

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