Зеленский хочет обсудить "Северный поток-2" в рамках нормандского формата [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом шла речь на брифинге Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.
"Я думаю, что нормандский формат может быть площадкой, где могут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже Меркель, что забывать о рисках, что Украина может быть отключена от газа. Мы все рискуем. Газ может не получить и оккупированная территория Донбасса. А это те обязательства, которые брали на себя участники Нормандии", - заявил он.
Меркель, со своей стороны отметила, что вопросы по "Северному потоку-2" действительно могут обсуждаться во время встречи "нормандской четверки", однако она подчеркнула, что это не будет частью урегулирования на Донбассе.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Меркель проведут принципиальный разговор по "Северному потоку-2". Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.
Также мы писали о том, что США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины.
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