Игрока сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского выписали из больницы в Милане. Об этом сообщила жена футболиста Роксана, пишет champion.com.ua.

Отмечается, что 6 июля Малиновский успешно перенес операцию на животе. У 28-летнего футболиста была грыжа.

Ожидается, что восстановление Малиновского продлится около 45 дней.

Напомним, во время Евро-2020 Руслан чувствовал дискомфорт, а затем пропустил матч 1/4 финала против Англии (0: 4).

Ранее мы писали о том, что Конор Макгрегор перенес сложную операцию. В ночь на 11 июля бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор уступил Дастину Порье. Тогда ирландец получил перелом ноги в конце первого раунда.

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