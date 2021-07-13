Малиновского выписали из больницы после операции [ Редактировать ]
Игрока сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского выписали из больницы в Милане. Об этом сообщила жена футболиста Роксана, пишет champion.com.ua.
Отмечается, что 6 июля Малиновский успешно перенес операцию на животе. У 28-летнего футболиста была грыжа.
Ожидается, что восстановление Малиновского продлится около 45 дней.
Напомним, во время Евро-2020 Руслан чувствовал дискомфорт, а затем пропустил матч 1/4 финала против Англии (0: 4).
Ранее мы писали о том, что Конор Макгрегор перенес сложную операцию. В ночь на 11 июля бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор уступил Дастину Порье. Тогда ирландец получил перелом ноги в конце первого раунда.
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