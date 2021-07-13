Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал отмену карантина, несмотря на резкий рост числа новых случаев COVID-19. С 19 июля введенные ранее законодательные ограничения будут изменены на рекомендации, сообщает AP.

По словам Джонсона, это "правильный момент", поскольку школы закрываются на летние каникулы. Он пояснил, что хотя риск всплеска заболеваемости остается, законодательные ограничения будут заменены на рекомендации, чтобы граждане носили маски в местах скопления людей и в общественном транспорте.

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Завершающий этап смягчения карантина в Англии означает, что все ограничения на социальные собрания будут сняты, а социальная дистанция отменена. Ночные клубы могут открыться впервые с марта прошлого года, также больше не будет ограничений для посещения концертов, театров, свадеб или спортивных мероприятий.

Однако, в ночные клубы и развлекательные заведения, которые вмещают большое количество людей, будут пускать только с паспортом вакцинации.

По последним данным, 87% взрослого населения Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 66% - две дозы. В то же время за последние недели количество больных коронавирусом значительно возросло и составило 30 тысяч новых случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ сделали тревожное заявление о штамме коронавируса "Дельта".

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