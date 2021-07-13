Отставка Авакова: названы возможные кандидаты [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, появилась информация о том, что из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова на его должность рассматриваются как минимум два кандидата. Оба они являются депутатами от "Слуги народа". Об этом сообщает "РБК-Украина".
По словам источника, одним из кандидатов является глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Вторым - глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады Александр Бакумов.
Ранее президент Украины рассказывал о том, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых в деле об убийстве Павла Шеремета признают невиновными.
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