В четверг, 15 июля, в Верховной Раде пройдет голосование по отставке Арсена Авакова, а также за кандидатуру на пост главы МВД Украины Дениса Монастырского.

Об этом сообщает замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Голосовать отставку Авакова и назначение Монастырского будут в четверг", - сообщила Кравчук.

Напомним, что 13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова

Ранее президент Украины рассказывал о том, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых в деле об убийстве Павла Шеремета признают невиновными.

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