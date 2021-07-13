Во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидата на пост министра внутренних дел. Глава государства предложил должность депутату Денису Монастырскому.

Об этом сообщил народный избранник Александра Качура.

Напомним, что 13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Ранее президент Украины рассказывал о том, будет ли наказан Арсен Аваков в случае, если обвиняемых в деле об убийстве Павла Шеремета признают невиновными.

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