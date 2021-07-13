Двоє українок, які повернулися з Росії, привезли в Ужгород "Дельту"! Тамтешні медики запідозрили, що в жінок - саме індійський штам COVID-19. Однак поки що офіційно це не підтверджено - дослідження відправили в європейську лабораторію.

Як почуваються пацієнтки? І коли медики Закарпаття чекають нашестя "Дельти" - Мар'яна Мартин розкаже.

Коронавірус у молодих заробітчанок із Закарпаття виявили близько трьох тижнів тому. Обох одразу доправили в обласну інфекційну лікарню. Стан однієї з пацієнток не покращувався, тому її перевели в реанімацію. Медики запідозрили - мають справу зі штамом Delta. Найімовірніше, привезли його з Росії, де він швидко поширився. Жінки повернулися із Санкт-Петербурга із заробіток.

Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні:

Жінки були молоді і дуже важко це захворювання проходило, я вам кажу, що вагітна 2 тижні знаходилася у реанімаційному відділенні. У зв'язку з тим, що хвороба протікала досить важко ми так подумали, що це може бути "Дельта".

Лікар-інфекціоніст каже - Закарпаттю нового штаму вірусу уникнути навряд чи вдасться.

Віктор Петров, лікар-інфекціоніст:

Зараз штамп поширюється вже не тільки з Індії, але й РФ, зі східних країн. І враховуючи особливість географічну Закарпатську, яка має таку міграцію, ми повинні очікувати загострення ситуації в першу чергу, де найбільше заробітчан з РФ.

Новий штам коронавірусу поширюється швидше, частіше вражає молодь, а також має важчий перебіг і нові симптоми.

Віктор Петров, лікар-інфекціоніст:

Ми раніше очікували, що людина буде погано відчувати запахи, смаки, то зараз це іде по типу тобто іде ураження кишково-шлункового тракту, тобто блювання, діарея, бігунець, погана переносимість продуктів харчування. І це дуже часто збиває з пантелику.

Найкращим методом профілактики від коронавірусу лікарі називають вакцинацію. Препаратів, кажуть, удосталь. В області щеплюють у сімейних амбулаторіях і в центрах масової вакцинації. Таких на сьогодні розгорнуто 14.

Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Вакцинація вона покликана зменшити ризик ускладення, зменшити ризик важкість перебігу, знизити госпіталізацію. І є вже публікації, до прикладу у Великій Британії попередньо, що вакцинація є ефективною до "Дельта" штаму на 90%. Тож я раджу всім не зволікати.

Аналізи закарпатських пацієнток уже направили в Київ, а вже звідти передали на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність штаму Delta. На результати очікують у найближчі кілька днів.