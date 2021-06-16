В центре Киева в жилом доме обрушился пол. В итоге пострадал мужчина, который упал в провал. Инцидент произошел 16 июня по адресу Бульварно-Кудрявская, 47 (неподалеку от универмага "Украина").

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на столичные Тelegram-каналы.

На место прибыли спасатели КАРС, ГСЧС, полицейские, а также медики "скорой" помощи.

Позже выяснилось, что квартира в доме уже давно находится в аварийном состоянии, а пострадавшим оказался пьяный мужчина, который сломал ногу, упав в санузле.

"Пьяный мужчина провалился в черную дыру в туалете и сломал ногу. Оказывал сопротивление спасателям и врачам. Дыра была уже много лет. Мужчина отодвинул перегородку и упал. Жить будет, его все же удалось госпитализировать", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Киеве обвалились сразу несколько балконов.

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