Российская певица Алла Пугачева станет двоюродной бабушкой в третий раз. Супруга племянника Примадонны в сентябре родит третьего ребенка. Об этом пишут российские СМИ.

О том, что он вскоре станет отцом, рассказал сам родственник Пугачевой Влад Гузель.

На данный момент он лежит в больнице с панкреатитом. Гузель подчеркнул, что он больше не злоупотребляет спиртными напитками.

71-летняя Пугачева после смерти брата заботится о его семье. Так, звезда подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.

Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.