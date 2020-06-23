Алла Пугачева станет бабушкой в третий раз [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева станет двоюродной бабушкой в третий раз. Супруга племянника Примадонны в сентябре родит третьего ребенка. Об этом пишут российские СМИ.
О том, что он вскоре станет отцом, рассказал сам родственник Пугачевой Влад Гузель.
На данный момент он лежит в больнице с панкреатитом. Гузель подчеркнул, что он больше не злоупотребляет спиртными напитками.
71-летняя Пугачева после смерти брата заботится о его семье. Так, звезда подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.
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