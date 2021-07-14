За минувшие сутки, 13 июля, в Украине зафиксировали 547 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 34, медработников – 23. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Всего за сутки госпитализированы 409 человек, выздоровели – 797. Кроме того, по Украине зафиксировано 25 летальных случаев.

За 13 июля сделали более 45 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в:

городе Киев - 165,

Киевской области - 39,

Одесской области - 36)

Донецкой области - 31,

Днепропетровской области - 31.

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Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.