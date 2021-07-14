Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 13 июля, в Украине зафиксировали 547 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 34, медработников – 23. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
Всего за сутки госпитализированы 409 человек, выздоровели – 797. Кроме того, по Украине зафиксировано 25 летальных случаев.
За 13 июля сделали более 45 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в:
- городе Киев - 165,
- Киевской области - 39,
- Одесской области - 36)
- Донецкой области - 31,
- Днепропетровской области - 31.
Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.
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