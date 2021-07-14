Заседание Верховной Рады: что рассмотрят депутаты 14 июля [ Редактировать ]
В среду, 14 июля, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о перезагрузке Высшего совета правосудия. Об этом свидетельствует повестка дня Рады.
Также депутаты рассмотрят предложения президента об обеспечении задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи.
Депутаты будут голосовать за законопроекты:
- "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", закончив рассмотрение поправок к нему.
- "О внесении изменений в статью 188-32 кодекса Украины Об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований Дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия".
- Предложения президента Владимира Зеленского к законам "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи" (№2063) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития института старост" (№4535).
- "О принудительном исполнении решений",
- "О внесении изменений в закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле".
Напомним, что 13 июля Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.
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