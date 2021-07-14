Экс-депутата Семенченко освободили из СИЗО [ Редактировать ]
В среду, 14 июля, бывшему народному депутату и экс-командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко изменили меру пресечения. Об этом сообщается на его странице в Facebook.
Так, меру пресечения изменили с содержания под стражей на домашний арест.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность частной военной компании, созданной бывшим народным депутатом и командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.
Отметим, что Семен Семенченко опровергал обвинения. Экс-депутат заявил, что информация о том, что его арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что комбата Семенченко лишили воинского звания "майор резерва".
по теме
Хто цей народний обранець і чи був він під дією наркотиків?
В "Опозиційній платформі - За життя" закликають забезпечити населення України газом вітчизняного виробництва по собівартості
Нарешті визначилися із комісією, яка обиратиме суддів. Щоправда, не без скандалу. Бо вирішальне слово в кадровому питанні віддали міжнародним експертам
В четверг, 1 июля, в здании Верховной Рады активистка Ирма Крат напала на народного депутата
Раніше Володимир Зеленський ветував його, бо депутати прибрали з документа норми, які запроваджували кримінальну відповідальність та зобов'язували їх звітувати про майно родичів