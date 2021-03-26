"Не собираюсь заворачиваться в пледик": Семенченко ответил на обвинения СБУ (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Бывший народный депутат и командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, которого СБУ обвиняет в создании "частной военной компании", опровергает обвинения и докажет это в суде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
О "террористе Семенченко". Взял несколько дней выходных, отключил телефоны, отпраздновал с боевыми товарищами день СБУ и утром вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ страшным террористом.
Экс-депутат заявил, что информация о том, что его арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности.
Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия. Сейчас еду в СБУ на Аскольдов, чтобы получить подозрение и дать объяснения. О месте и времени суда, который будет избирать мне меру пресечения сообщу дополнительно.
Напомним, что бывшего комбата "Донбасса" Семена Семенченко и детектива НАБУ под прикрытием Евгения Шевченко обвинили в создании незаконного военного формирования причастности и контрабанде из России товаров военного назначения и перепродаже украинским госкомпаниям по завышенным ценам.
В СБУ заявили, что располагают доказательствами, что они закупали в стране-агрессоре клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300 по $30 тыс. а продавали украинским оборонным предприятиям по $200 тыс.
Ранее сообщалось, что комбата Семенченко лишили воинского звания "майор резерва".
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