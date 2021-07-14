В среду, 14 июля, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что вскоре может состояться саммит глав государств "нормандской четверки". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4, который состоится в ближайшее время.

Он также отметил, что "безопасность стала одним из ключевых вопросов переговоров с немецкими коллегами".

"Северный поток-2" - это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. "Северный поток-2" нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС.

Также он отметил, что надеется, что Германия будет способствовать формированию единой позиции ЕС по европейской интеграции и членству Украины в НАТО.

Также подчеркнул, что "по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет".

В Германии, по его словам, поднимались вопросы угроз Украине из-за концентрации российских войск у ее границ, проведения ключевых реформ в Украине, привлечении в Украину европейских инвесторов и развития "зеленой энергетики" в Украине.

Напомним, Зеленский назвал главную причину отсрочки "нормандской встречи". Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной.

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