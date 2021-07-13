Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения "нормандской встречи". Этот процесс отсрочивает Россия. Об этом он заявил на форуме "Украина 30".

По словам президента, который провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, три стороны "нормандской четверки" понимают, что эту встречу нужно провести.

"Отработан кластер - это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработанный немецкой стороной. Согласованный Францией. И мы за. Он передан РФ. И мы видим, что откладывается "нормадская встреча" из-за России. Это важно, что мы втроем это понимаем" , - заявил Зеленский.

Президент заявил, что на встрече с Меркель он доказал, что Украина выполняет все, чтобы нормандская встреча состоялась.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной.