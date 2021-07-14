На повышение пенсий выделили 5,3 млрд гривен [ Редактировать ]
В среду, 14 июля, Кабинет министров Украины принял постановление о материальной поддержке лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года нужно 5,3 млрд гривен.
С 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен:
- бывшим военнослужащим,
- лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции),
- полицейским,
- другим лицам.
Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен.
Кроме того, для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893,4 гривен.
Напомним, что "Укрпочте" запретили повышать тарифы. Ранее сообщалось, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Городские власти Каменского Днепропетровской области во главе с мэром города Андреем Белоусовым создали ряд коррупционных схем, посредством которых выкачивают средства из городского бюджета
С 14 июля Киев перешел на электронные проездные билеты в общественном транспорте
Официальный курс доллара растет после снижения накануне
С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров
Їм знову не платять зарплату, тож люди відмовилися спускатися в забій