В среду, 14 июля, Кабинет министров Украины принял постановление о материальной поддержке лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. На эти цели из государственного бюджета в июле-декабре 2021 года нужно 5,3 млрд гривен.

С 1 июля 2021 года устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 000 гривен:

бывшим военнослужащим,

лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции),

полицейским,

другим лицам.

Минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривен.

Кроме того, для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата увеличивается до уровня 3 893,4 гривен.

Напомним, что "Укрпочте" запретили повышать тарифы. Ранее сообщалось, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст.

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