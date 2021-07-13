Средняя пенсия за квартал выросла на 54 гривны [ Редактировать ]
По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10 968 143 пенсионеров. Это на 84 706 меньше, чем на 1 апреля (11 052 849). Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
Средний размер пенсии на 1 июля составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на -54,13 или на 1,45% (на 1 апреля 2021 года средний размер пенсий составлял 3 724,65 гривен).
Напомним, что "Укрпочте" запретили повышать тарифы.
Ранее сообщалось, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст.
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