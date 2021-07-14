Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что приостановка работы "нормандского формата" на разных уровнях возникла из-за невыполнения Украиной договоренностей и минских соглашений.

Песков подчеркнул, что самой действенной мерой была бы реализация "минских соглашений" 2015 года, а выработка практических шагов осуществляется в рамках "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) на разных уровнях, включая контакты по линии политсоветников, по линии глав МИД и по линии лидеров государств.

Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей. Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договоренностей не выполняется украинской стороной.

Песков также добавил, что это главная причина замедления в этом процессе.

Напомним, Зеленский назвал главную причину отсрочки "нормандской встречи". Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной.

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