В Twitter появилась новая функция, которая позволяет пользователям фильтровать комментаторов их постов. Чтоб ею воспользоваться, нужно нажать на ярлык с многоточием в правом верхнем углу опубликованного сообщения и выбрать вариант с надписью "Изменить, кто может отвечать".

Заблокировать нежелательного пользователя можно будет даже после того, как сообщение опубликовано в открытом доступе, пишет psm7.com.

Читайте также WhatsApp "скопировал" важную функцию с Instagram

Функция ограничения ответов впервые была добавлена в августе прошлого года. Она помогает обозначить круг пользователей, которые могут отвечать под твитом. Это могут быть либо пользователи, на которых автор подписан, либо пользователи, которых автор упомянул перед публикацией своего сообщения. Данный функционал дает автору более широкий контроль над обсуждением и комментариями под постом.

В свою очередь, новая функция также является частью усилий соцсети Twitter по "контролю общественного обсуждения". В компании заявили, что возможность выбирать или блокировать определенных комментаторов поможет ограничить проявление агрессии или некорректного поведения на платформе.

Ранее сообщалось, что Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.