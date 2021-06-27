Социальная сеть Twitter представила две платные функции: Super Follows и Ticketed Spaces. Об этом сообщает Techcrunch.

Super Follows - платная подписка на аккаунты, которая дает доступ к закрытому контенту. У подписки будет три ценовых категории: $2,99, $4,99 и $9,99 в месяц. Чтобы подключить платную подписку, пользователи должны быть старше 18 лет и иметь 10 тыс. подписчиков и не менее 25 твитов за последние 30 дней.

Ticketed Spaces - платные голосовые комнаты, куда можно приобрести "билет". Цену будет определять автор: от $1 до $999.

"Наша цель - привлечь внимание людей, ведущих диалоги в Twitter, и помочь им зарабатывать деньги", - заявил старший менеджер компании по продукту Эстер Кроуфорд.

Приложения Super Follows и Ticketed Spaces пока доступны только на мобильных устройствах и только в США.

Напомним, что 4 июня Twitter объявил о запуске первой платной версии с эксклюзивными функциями, и начал принимать заявки от пользователей, желающих подключить premium-версию.