Никто не обратил внимания, но одной из причин сегодняшнего кризиса на рынке электроэнергии является активность правоохранительных органов в январе – феврале этого года.

Вот хронология событий.

Энергоатом в декабре проводит самый крупный аукцион по продаже электроэнергии на полгода вперед. Было продано 13,3 млн. МВт часов на сумму 18,5 млрд грн (с НДС). Основным покупателем этой электроэнергии становится один из крупнейших трейдеров в Украине, компания United Energy из орбиты Игоря Коломойского. Это происходит в период активной "борьбы" с олигархом. Все медиа, активисты и прочие "расследователи" активно считают "потери" Энергоатома от этой сделки, пытаясь доказать сговор продавца и покупателя.

Кроме естественного трепа вокруг имени олигарха, пострадавшими сторонами стали мелкие трейдеры, которые не смогли купить необходимый объем из-за гигантского предложения United Energy, которое было принято Энергоатомом. Трейдеров и их покровителей во власти возмутил факт, что их заявки о покупке небольших объемов, но по более высоким ценам, были отклонены. Появились публикации в прессе, депутатские запросы в правоохранительные органы. Позже по этому факту НАБУ открыло уголовное производство, провело ряд обысков.

Детективы Бюро считают, что во время аукциона Энергоатому нужно было акцептировать мелкие заявки покупателей по более высоким ценам и игнорировать крупные заявки по более низким ценам. Понятно, что интересы госпредприятия в бизнес логике долгосрочного планирования и гарантированного сбыта электроэнергии не учитываются.

Такой подход нарушает тысячелетний закон рыночной экономики - единица товара в больших (оптовых) партиях стоит всегда дешевле единицы товара в мелких (розничных) партиях. Применяемая Энергоатомом общепринятая логика работы в рыночных условиях, стала предметом уголовного преследования за разницу в ценах между крупными и мелкими партиями. А дальше – больше.

Регулятор – НКРЭКУ, который конечно же "действовал в интересах крупнейшей государственной генерации", решил запретить Энергоатому впредь торговать большими объемами в одни руки. И в марте этого года протащил через Аукционный комитет при Минэнерго положения, которые открыли доступ мелким трейдерам и спекулянтам к дешевой электроэнергии Энергоатома. Единым индикативом для акцептирования на аукционе на рынке двусторонних договоров стала ТОЛЬКО ЦЕНА одного мегаватта в час, без учета объемов и сроков поставки.

Трейдеры и спекулянты пользуются этим до сих пор: покупают электроэнергию на рынке двусторонних договоров у Энергоатома и потом продают ее на рынке на сутки вперед, не имея конечного потребителя. Таким образом, с помощью одного компьютера, стола и стула стало возможным зарабатывать сотни миллионов на спекулятивных операциях. Понятно, что со временем количество таких трейдеров многократно увеличилось, их финансовые возможности значительно выросли. Причем настолько, что объемы предложения продаваемой трейдерами по второму разу электроэнергии на рынке на сутки вперед превысили объемы предложения всей генерации. В результате предложение на рынке удвоилось и цена объективно рухнула в 2-2,5 раза. А электроэнергия Энергоатома, которую он выставляет на РСВ, стала конкурировать с электроэнергией Энергоатома, которая одновременно выставляется спекулянтами.

Только за первую неделю июля Энергоатом из-за падения цены на РСВ потерял около 100 млн. грн. И потеряет еще больше, поскольку трейдеры перестали платить по ранее заключенным двусторонним договорам купли – продажи электроэнергии. Соответственно эти объемы электроэнергии появятся на рынке на сутки вперед, еще больше увеличат на нем предложение и снова обвалят цену.

Вот такой вот маховик проблем получился из-за вмешательства правоохранительных и регуляторных органов в формирующуюся систему нового рынка электрической энергии и нарушение объективного баланса в размерах оптовой и розничной торговли.

Теперь вопрос: кто за это ответит?!

Дмитрий Марунич