Соломия Витвицкая попала в серьезное ДТП (видео) [ Редактировать ]
Ночью в четверг, 15 июля, в Киеве Chevrolet попал в серьезное ДТП. Он "влетел" под самосвал. В аварии, которая произошла на Рыбальской Набережной, пострадала ведущая украинского телеканала "1+1" Соломия Витвицкая.
Пострадала, помимо Витвицкой, еще одна женщина. Обоих госпитализировали.
В ДТП оба водителя винят скутериста. Говорят, он создал аварийную ситуацию. Тот вину отрицает.
Читайте также, в городе Херсон автомобиль, принадлежащий патрульному, совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии. по факту ДТП началось служебное расследование, в настоящее время виновника трагедии отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Кроме того, под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие - он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". После столкновения автомобилей спасатель и его пассажиры были госпитализированы.
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