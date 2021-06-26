Под Херсоном спасатель устроил жуткое смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". В результате аварии водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.
ДТП со смертельным исходом произошло 25 июня возле села Александровка, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
После столкновения автомобилей спасатель ГСЧС, который находился за рулем машины, и два его пассажира были госпитализированы.
На фото с места аварии видно, что автомобили очень сильно повреждены. Очевидно, скорость движения была большая. Также рядом с разбитой машиной лежит перевернутый прицеп, в котором находились ящики с овощами - они усыпали дорогу после ДТП.
По факту происшествия было начато расследование, которое ведут следователи территориального управления ГБР Мелитополя. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура.
Предварительная квалификация открытого дела: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). За совершения такого правонарушения спасателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Ранее мы писали о том, что под Николаевом в жутком ДТП погибли двое человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Удар був такої сили, що водій автівки, його дружина та 6-річна донька загинули на місці
Смертельна аварія сталася на Дніпропетровщині в селі Покровське - на перехресті не розминулися легковик та мікроавтобус
По предварительной информации, отец мальчика, который находился за рулем, превысил скорость и не справился с управлением
На швидкості майже 50 кілометрів на годину довелося застосувати екстрене гальмування потяга. Однак уникнути зіткнення не вдалося. Водія в тяжкому стані забрала швидка. Рух колією відновили за годину
Розгребти тонни каміння й дістати постраждалих треба було максимально швидко - від цього залежало, чи виживуть люди. За перші ж години пошукової операції дістали 35 осіб - їх одразу забирали швидкі й розвозили по місцевих лікарнях
За перші ж години пошукової операції дістали 35 людей їх відразу забирали швидкі і розвозили по місцевих лікарнях. Одночасно з пошуками жертв і постраждалих, влада проводила евакуацію жителів тієї частини будинку, яка вціліла. Це більше сотні людей