Под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". В результате аварии водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

ДТП со смертельным исходом произошло 25 июня возле села Александровка, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

После столкновения автомобилей спасатель ГСЧС, который находился за рулем машины, и два его пассажира были госпитализированы.

На фото с места аварии видно, что автомобили очень сильно повреждены. Очевидно, скорость движения была большая. Также рядом с разбитой машиной лежит перевернутый прицеп, в котором находились ящики с овощами - они усыпали дорогу после ДТП.

По факту происшествия было начато расследование, которое ведут следователи территориального управления ГБР Мелитополя. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Херсонская областная прокуратура.

Предварительная квалификация открытого дела: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). За совершения такого правонарушения спасателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее мы писали о том, что под Николаевом в жутком ДТП погибли двое человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.