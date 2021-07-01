В городе Херсон автомобиль, принадлежащий патрульному, совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

Трагедия случилась ночью. Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался от полученных травм. Во время расследования правоохранителям удалось установить, что транспортное средство, виновное в аварии, зарегистрировано на сотрудника полиции.

Отмечается, что по факту ДТП началось служебное расследование. В настоящее время виновника трагедии отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Читайте также, в Винницкой области патрульный устроил дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла женщина, еще один человек пострадал, в результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован.

Кроме того, в городе Вишнево Киевской области водитель намеренно сбил сотрудника полиции и провез его на капоте. После задержания нарушитель отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови, сотрудник полиции остался жив и не получил травмы.

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