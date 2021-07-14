В среду, 14 июля, в Святошинском районе Киева на улице Бударина произошло тройное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Honda, грузовой DAF и мопед Suzuki. За рулем последнего находилась женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

По предварительным данным, водитель Honda не справился с управлением и столкнулся с мопедом, который от удара въехал в грузовик и был зажат легковым автомобилем. Женщина за рулем мопеда скончалась на месте. Ее тело из-под легковушки достали приехавшие сотрудники ГСЧС.

Прибывшие на место правоохранители провели освидетельствование водителя Honda. Оно показало 2,59 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы и лишение прав на аналогичный срок.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Читайте также, в городе Херсон автомобиль, принадлежащий патрульному, совершил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места аварии. по факту ДТП началось служебное расследование, в настоящее время виновника трагедии отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Кроме того, под Херсоном сотрудник ГСЧС Украины устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие - он выехал на дороге на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ". После столкновения автомобилей спасатель и его пассажиры были госпитализированы.

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