Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг запустит бонусные программы, направленные на поддержку блогеров, создающих уникальный контент в Istagram и Facebook. Проект был финансирован на миллиард долларов. Об этом сообщает CNBC.

Проект вознаграждение авторам будет запущен до 2022 года. Такое решение в компании приняли для помощи в заработке на жизнь создателям уникальных материалов.

Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов пользователей. Чтобы помочь им заработать на жизнь, мы разрабатываем новые программы. Мы намерены инвестировать более одного миллиарда долларов до 2022 года в качестве вознаграждения авторам за отличный контент, который они создают в Facebook и Instagram.

Отмечается, что летом 2021 года будут запущены программы для социальной сети Instagram, а осенью - непосредственно для Facebook. Таким образом в руководстве корпорации надеются на переход к ним пользователей TikTok.

Читайте также, социальная сеть Facebook представила новую функцию для групп под названием "Эксперты группы". Она позволит администраторам обозначать участников, обладающих высокими знаниями по теме группы, Facebook тестирует способы облегчить администраторам поиск.

Кроме того, соцсети Facebook и Instagram объявили о новых возможностях настройки отображения лайков и просмотров на своих публикациях. Появилась возможность выбора видеть лайки на постах всех пользователей, пользователь может скрыть количество лайков для чужих сообщений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.