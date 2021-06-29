Совокупная стоимость акций американской компании Facebook достигает более 1 триллиона долларов. При этом по итогам торгов они поднялись в цене на 4,18% - до 355,67 долларов за одну.

Столь резкий скачок цен случился в связи с тем, что суд отклонил антитрастовый иск, поданный Федеральной торговой компанией США. В случае развития дела в компании начался бы раздел бизнеса.

Федеральный суд отклонил жалобу Федеральной торговой комиссии против Facebook, заявив, что агентство не предоставило доказательств своих утверждений.

Отмечается, что согласно решению суда, федеральные органы не предоставили достаточно фактов, чтобы доказать, что компания занимает долю "60% плюс" на рынке социальных медиа.

Читайте также, рыночная стоимость Microsoft Corp. достигла 2 триллионов долларов. С начала 2021 года общая стоимость акций компании выросла более чем на 20%, инвесторы компании покупали акции в надежде на долгосрочный рост доходов.

Кроме того, стоимость акций Apple выросла на 1,4% до 467,78 долларов. Этот маленький процент оказался решающим для корпорации, которая теперь является самой дорогой в мире с рыночной капитализацией 2 триллиона долларов.

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