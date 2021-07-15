Специалисты из Лондонского музея Виктории и Альберта обнаружили отпечаток пальца, который, вероятно, принадлежал Микеланджело Буонарроти. Отпечаток нашли на небольшой восковой фигурке авторства мастера эпохи Возрождения, сообщает "Новое время".

Прошлой весной реставраторы перенесли скульптуру из верхней галереи в более прохладное подвальное хранилище, чтобы защитить ее от повышения температуры, пока музей был закрыт на карантин. По словам старшего куратора музея Петы Моттюр, восковые фигуры начинают "потеть" при повышении температуры.

Через пять месяцев скульптуру вернули на место. Тогда реставраторы и заметили на ее ягодицах отпечаток пальца. По их словам, он стал видимым из-за изменения химического состава воска, вызванного колебаниями температуры и влажности.

"Это захватывающая перспектива, что один из отпечатков Микеланджело мог уцелеть в воске. Такие отметки предполагают физическое присутствие творческого процесса художника. Отпечаток пальца будет прямой связью с художником", - заявила Моттюр.

Статуэтка возрастом 500 лет является этюдом большей мраморной скульптуры раба, предназначавшейся для недостроенной гробницы Папы Юлия II в базилике Святого Петра в Ватикане в Риме.

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