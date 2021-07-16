В пятницу, 16 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна ожидает получение 2 млн доз вакцины Moderna. Об этом он заявил в ходе выступления во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, мы должны получить их в июле.

Кроме Pfizer, AstraZeneca, Novavax, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский союз. Дополнительно в августе ожидаем кроме Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax.

Ранее мы писали о том, что у людей, которые привились от коронавируса вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы Sinovac. Также мы писали о том, что в Украину прибыла партия 500 тысяч препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech.

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