Pfizer vs Sinovac: ученые сравнили эффективность вакцин [ Редактировать ]
У людей, которые привились от коронавируса вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы Sinovac. Об этом сообщает South China Morning Post.
Согласно исследованию, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac "одинаков или ниже" того, который зафиксирован у переболевших естественным образом COVD-19 людей. Это предполагает "альтернативную стратегию" - использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом.
Разница в концентрации нейтрализующих (вирус) антител, указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин.
При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.
Ведущий исследователь Бенджамин Коулинг заявил:
Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего
Результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга, соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для BioNTech этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.
Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27.
Издание указывает, что ранее больница Гонконга проводила аналогичный сравнительный анализ и пришла к точно таким же выводам.
Ранее мы писали о том, что на территорию Украины прибыла партия 500 тысяч препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech. В ближайшее время Министерство здравоохранения собирается получить 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac.
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