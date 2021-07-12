На территорию Украины прибыла партия 500 тысяч препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, вакцина будет, в частности, направлена для иммунизации жителей отдаленных населенных пунктов во всех регионах страны.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать можно больше людей.

Отмечается, что в ближайшее время Министерство здравоохранения собирается получить 1,23 миллиона доз вакцины CoronaVac, а также 256 тысяч доз препарата Pfizer.

Читайте также, вакцину Pfizer будут использовать украинских центрах массовой вакцинации. Она будет доступна для всех желающих, но приоритетом будут пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, те, кто получил первую прививку CoronaVac в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, которые прошли полный курс прививок вакциной CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

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