Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Выставка "Планета динозавров"

Выставка-парк "Планета динозавров" - это уникальное сочетание образовательных и развлекательных мероприятий. На территории выставки посетители имеют возможность ознакомиться с реалистичными аниматронными моделями динозавров, доисторических птиц и летающих рептилий, которые выполнены в натуральном размере и размещены в локациях, воссозданных согласно ареалам их обитания.

Помимо этого гостей ожидает знакомство с Мезозойской эрой и эрой вулканов, прогулка по садам с редкими растениями, а также игровая зона для детей с увлекательными интерактивными развлечениями.

Когда: 17-18 июля, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНГ, Павильон №3, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: от 130 гривен.

Выставка "Всесвіт тіла: Всередині тварин"

Выставка Гунтер фон Гангеса покорила весь мир. Теперь она будет демонстрироваться в Киеве для всех желающих познать удивительный мир анатомии животных. Главные экспонаты выставки - это более чем сто тел гигантских обитателей пустыни, джунглей и океанских глубин, сохраненных с помощью уникальной технологии бальзамирования - пластинации. Среди них - бык, страус, горилла, олень и даже жираф. Примечательно, что все животные умерли естественной смертью и ни одно из них не пострадало ради выставки.

Когда: 17-18 июля, с 10:00 до 21:00

Где: ВДНГ, Павильон №4, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: от 350 гривен. Детям до 5 лет бесплатно, для льготников действуют скидки.

Квесты в "Экспоцентре"

Пешеходные квесты - это отличное развлечение, которое подходит каждому. Ведь они рассчитаны на любую возрастную группу и команду - как для всей семьи, так и для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Квесты - это всегда увлекательно и интересно, поскольку их сюжеты построены по мотивам популярных сказок, кино и видеоигр. На территории Экспоцентра также можно организовать праздники для детей и взрослых с элементами квеста, что позволит отлично провести время и не оставит никого равнодушным.

Когда: 12-16 июля, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНГ, Павильон №6, проспект Глушкова, 1

Сколько стоит: от 300 гривен.

Summer Park

Целое лето будет работать локация, на которой собрано максимальное количество летних развлечений: от водных горок, футбола на воде и рыбалки, до зон с батутами и детских игровых зон. Кроме того, с одним билетом можно посетить сразу два развлекательных парка.

Когда: 17-18 июля, с 11:00 до 21:00

Где: Summer Park, улица Беломорская, 1

Сколько стоит: 180 гривен. Для льготников действуют скидки.

Киновернисаж под открытым небом

В парке Шевченко открылся новый сезон кинопоказов. Киевлян приглашают посетить парк и бесплатно посмотреть фильмы на свежем воздухе. Импровизированный кинотеатр расположен под открытым небом и там покажут много интересных кинолент.

Когда: 17-18 июля, в 21:00

Где: парк имени Шевченко, возле памятника

Вход свободный.

"Французская весна" в музее Ханенко

Специально к фестивалю "Французская весна" в музее Ханенко подготовили экспозиции, посвященные творчеству французских художников. Впервые на экспозиции представлены пейзажи французских художников Жана Уеля, Луи Эме Жапи, Жана-Батиста Пильмана и портрет Франсуа Фламена, графические работы Одилона Редона, Пьера Боннара и Эдуара Вюйара. Также в "Золотом кабинете" покажут французские шелка. В рамках проекта состоятся лекции, кураторские экскурсии и презентация альбома "Французское искусство в коллекции Музея Ханенко. Избранные произведения".

Когда: 17-18 июня, с 10:30 до 17:30

Где: Музей Ханенко, улица Терещенковская, 15-17

Сколько стоит: от 50 гривен

Выставка "Сторіччя. Фелліні у світі"

Когда речь заходит об итальянском кино, сразу на ум приходи Федерико Феллини. Великий режиссер сделал неоценимый вклад как для родной Италии, так и для европейского и мирового кинематографа. Институт итальянской культуры совместно с кинофестивалем "Молодость" создали выставку, посвященную жизни и творчеству творца. Экспозиция демонстрирует фрагменты фильмов, киноафиши, совместные фото самого Феллини и его близких, фото с киносьемок, оригинальные кинокостюмы и графические работы самого Маэстро.

Когда: 17-18 июля, с 12:00 до 19:00

Где: Довженко-Центр, улица Васильковская, 1

Сколько стоит: 100 гривен.

Выставка "Чорнобиль. Подорож"

В Киеве продолжает работу необычная выставка, посвященная катастрофе в Чернобыльской зоне. Состоит она из семи блоков: от мирового контекста 1986 года и рассказов об аварии до диалога насчет дальнейшей судьбы Чернобыля. Посетители смогут увидеть архивные фото- и видеоматериалы, посмотреть работы мировых артистов и VR-съемку того, как энергоблок накрывали саркофагом. Также здесь расскажут истории очевидцев, местных жителей и ликвидаторов, а также опровергнут некоторые мифы.

Когда: 17-18 июля, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНГ, проспект Глушкова, 1

Вход свободный.

Лето на ВДНГ

Молодые украинские художники до конца лета будут вдохновлять жителей и гостей столицы. Для этого они выбрали одну из самых разнообразных и ярких локаций города - ВДНГ. Художники создали целый музей под открытым небом, где собраны множество их работ и инсталляций. В течение всего лета на территории будут проходить различные мероприятия, направленные на культурное просвещение.

Когда: 17-18 июля, в 10:00 до 22:00

Где: ВДНГ, Проспект Академика Глушкова, 1

Вход свободный.

Прогулка по Днепру в Киеве

Прогулочные катера в Киеве - развлечение не новое, но, кажется, бессмертное. Вот уже десятки лет жители и гости столицы с удовольствием отправляются в путешествие по водам Днепра вдоль киевских берегов. Кручи древнего Киева и буйная зелень, легкий ветерок и свежий воздух - идеальное мероприятие для летнего уик-энда.

Когда: 17-18 июля, с 13:00 до 19:00

Где: Причал - метро Днепр

Сколько стоит: от 75 гривен.

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.