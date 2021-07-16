Британская компания Aston Martin показала суперкар Valhalla, который станет серийным в 2023 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Aston Martin Valhalla будет построен по мотивам концепт-кара AM-RB 003, представленного в марте 2019 года на Женевском автосалоне. По сравнению с прототипом у новой модели полностью переработан дизайн кузова и изменена силовая установка.

Вместо анонсированного ранее 3-литрового бензинового турбомотора V6 с индексом TM01 Valhalla получит 8-ступенчатую роботизированную коробку передач PHEV и гибридный двигатель на 950 л.с, созданный на базе 750-сильного 4-литрового бензинового турбомотора V8 от Mercedes-AMG GT Black Series и двух электромоторов общей мощностью 150 кВт/400 В, обеспечивающих еще 204 л.с.

Бензиновый двигатель и один электромотор приводит в движение заднюю ось, а привод на передние колеса обеспечивает второй электромотор, который позволяет проехать до 15 км со скоростью до 130 км/ч. Также он отвечает за движение задним ходом, поскольку в трансмиссии нет задней передачи.

Развивая все 950 л.с, Valhalla может разогнаться до 330 км/ч и наберет 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

Aston Martin Valhalla с карбоновым кузовом и углепластиковым монококом будет оснащаться подвеской с адаптивными амортизаторами и возможностью увеличивать дорожный просвет. Модель оснастят карбон-керамическими тормозами с управлением "по проводам" и другое оборудование.

Суперкар получит полностью светодиодные матричные фары, климат-контроль, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений, комплекс кругового обзора и другие.

Серийный выпуск Aston Martin Valhalla начнется в 2023 году. Тираж и стоимость суперкара не называются.

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