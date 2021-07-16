Министерство здравоохранения ответило на популярные вопросы украинцев о вакцинации от коронавируса. В частности, в министерстве рассказали, можно ли употреблять алкоголь после прививки и мочить место укола. Об этом сообщается на Facebook-странице Минздрава.

Можно ли употреблять алкоголь после вакцинации

Как говорят в Минздраве, пока нет оснований считать, что употребление алкоголя влияет на эффективность COVID-прививки. Однако употреблять алкоголь нужно умеренными дозами, чтобы не подавлять работу иммунной систему, поскольку это может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Можно ли мочить место прививки

Министерство отмечает, что принимать душ или ванну после вакцинации и мочить место прививки не запрещено. Однако место прививки нельзя тереть, чтобы избежать излишнего раздражения.

Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией

Перед прививкой не нужно сдавать никаких анализов, говорят в Минздраве, если нет других оснований для этого. Также не нужно делать ПЦР-тест или анализ на антитела к коронавирусу перед или после прививки.

Можно ли летать после прививки

Путешествовать самолетом после вакцинации можно. Медицинские эксперты, как отмечают в министерстве, не видят оснований для беспокойства, что прививка может как-то вызвать тромбозы во время авиаперелетов.

Есть ли ограничения по физнагрузкам после вакцинации

В Минздраве говорят, что заниматься спортом после вакцинации можно, если нет сильной реакции организма на прививку. Однако нужно помнить, что чрезмерные нагрузки вредят организму.

Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.

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