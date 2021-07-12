В понедельник, 12 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма Дельта и в Украине эта мутация также зафиксирована. ходе совещания говорили о необходимости скоординировать работу властей для подготовки к потенциальной вспышке болезни.

Отмечалась необходимость наращивать количество тестов на коронавирус и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.

Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости.

Шмыгаль также акцентировал внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: свыше 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию.

Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.

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