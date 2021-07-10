В Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". По состоянию на субботу, 10 июля, больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, узнать, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе, когда придут результаты лабораторных исследований.

"Скорее всего, на следующей неделе мы сможем получить финальное подтверждение по уже новым образцам, там уже есть подозрения на "Дельта". Поэтому, скорее всего, цифры будут обновляться", – сказал главный санитарный врач.

Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.

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