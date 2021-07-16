За прошедшие сутки, 15 июля, в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Болезнь, в частности, подтвердили у 50 детей и 16 медработников. Так, за минувшие сутки госпитализированы 422 человека, умерли 17 человек, выздоровели 616 человек.

За сутки протестировано более 40 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве - 224,

Одесской области - 95,

Донецкой области - 37,

Полтавской области - 32,

Киевской области - 30.

Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.

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