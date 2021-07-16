Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 15 июля, в Украине зафиксировано 737 новых подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Болезнь, в частности, подтвердили у 50 детей и 16 медработников. Так, за минувшие сутки госпитализированы 422 человека, умерли 17 человек, выздоровели 616 человек.
За сутки протестировано более 40 тысяч человек различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Киеве - 224,
- Одесской области - 95,
- Донецкой области - 37,
- Полтавской области - 32,
- Киевской области - 30.
Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о результатах секвенирования 11 образцов от пациентов, собранных в период с 21 мая по 24 июня
Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года
В среду, 14 июля, Кабинет министров Украины внес изменения в "ковидные сертификаты"
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 799 677 людей
Ученые Национальной академии наук Украины заявили о том, что в Украине возможна вспышка коронавируса