Пистолет выпал из рук: на учениях в Одессе тяжело ранен полицейский [ Редактировать ]
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В пятницу, 16 июля, в Одессе огнестрельное ранение получил полицейский, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщают "Факты", официальной информации по данному инциденту пока нет.
В региональном главке Нацполиции сообщили, что ЧП случилось во время учебных стрельб. Полицейский выронил пистолет, попытался его поймать, но случайно нажал на спусковой крючок. Прозвучал выстрел, и пуля угодила в область живота.
Раненого госпитализировали в областную клиническую больницу. Туда срочно вызвали бригаду опытных хирургов из Военно-медицинского центра Южного региона.
Известно, что несчастный случай произошел с лейтенантом - сотрудником Приморского райотдела полиции.
Напомним, что ранее в Одессе женщина застрелила пьяного мужа. 37-летний пьющий мужчина вернулся домой в пьяном угаре и в разгаре очередной семейной ссоры навел на свою супругу охотничье ружье. Та попыталась вырвать оружие и во время борьбы нажала на курок. От ранения в грудь семейный тиран погиб на месте.
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