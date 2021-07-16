В пятницу, 16 июля, в Одессе огнестрельное ранение получил полицейский, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщают "Факты", официальной информации по данному инциденту пока нет.

В региональном главке Нацполиции сообщили, что ЧП случилось во время учебных стрельб. Полицейский выронил пистолет, попытался его поймать, но случайно нажал на спусковой крючок. Прозвучал выстрел, и пуля угодила в область живота.

Раненого госпитализировали в областную клиническую больницу. Туда срочно вызвали бригаду опытных хирургов из Военно-медицинского центра Южного региона.

Известно, что несчастный случай произошел с лейтенантом - сотрудником Приморского райотдела полиции.

Напомним, что ранее в Одессе женщина застрелила пьяного мужа. 37-летний пьющий мужчина вернулся домой в пьяном угаре и в разгаре очередной семейной ссоры навел на свою супругу охотничье ружье. Та попыталась вырвать оружие и во время борьбы нажала на курок. От ранения в грудь семейный тиран погиб на месте.