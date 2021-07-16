Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. Соответствующее решение принял местный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В частности, городские власти поручили проработать вопрос увеличения количества реаниматологические коек в больницах, которые определены для приема больных с подозрением на COVID-19.

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Согласно протоколу, больницы, включенные во вторую волну госпитальных баз приема больных СOVID-19, должны подготовиться к приему пациентов во время третьей волны эпидемии. В частности, обеспечить подведение кислорода, закупить необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Кроме того, руководство предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры снова просят составить список работников, которым могут потребоваться специальные пропуска на проезд в общественном транспорте в случае ужесточения карантина.

Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.

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