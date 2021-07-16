Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Украина получила 100 800 доз вакцины.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

Полученную партию вакцины отправят в Киев. Из столицы препарат развезут в области страны.

"Передача вакцины состоялась на КПП "Сирет-Порубное". Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят в центральный склад в городе Киев. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины", - отметили в ОГА.

Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.

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