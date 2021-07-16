Від повеней постраждала не лише Німеччина, а й сусідні країни

Понад сотня загиблих. Більше ніж тисяча зниклих безвісти. Через повені на заході Німеччини міністерство оборони країни оголосило в регіоні стан військової катастрофи.

А президент закликав докласти всіх зусиль для боротьби з кліматичними змінами. Про стихію, яку в Німеччині вже назвали лихом історичного масштабу - Тетяна Логунова.

Зруйновані будинки, перекинуті автомобілі та гори сміття. Такий вигляд нині мають містечка у районі Арвайлер, по якому найбільше вдарила стихія. Місцеві із жахом згадують той момент, коли прийшла велика вода.

Клаус, місцевий житель:

У нас дощило два чи три дні поспіль. А потім я визирнув з вікна і помітив, що підтопило сусідню піцерію, а за пів години - і пекарню. Я ніколи такого не бачив. Ми були безсилі перед цією стихією.

Стихія взяла в полон дві німецькі землі. За лічені години люди втратили рідних і друзів, домівки і майно. Уряд спорядив у постраждалі регіони військових, вони допомагають ліквідувати наслідки стихії та шукати зниклих безвісти. Скільки їх - наразі точно не знає ніхто, у регіоні перебої з мобільним зв'язком. Але рахунок іде на сотні.

Ларшайд, місцевий житель:

Ви не уявляєте силу цієї води. Ми були в будинку, хвиля вибила двері й відкинула мене аж в інший бік кімнати. Такий був тиск.

Уряд вже пообіцяв надати допомогу всім потерпілим від повеней. На відбудову регіону знадобляться сотні мільйонів євро.

До повеней на заході Німеччини звикли. Але такої великої води тут не було вже століття. За одну ніч випало майже 150 літрів опадів на квадратний метр, а в деяких містечках навіть 200. Німецькі політики вже заявили: усьому причина - зміни клімату. Глобальне потепління більше не абстрактне поняття, а реальність.

Науковці з висновками не квапляться. Утім, попереджають: світові слід готуватися до аномальних погодних явищ.

Нікос Крістідіс, старший науковий співробітник метеорологічного бюро Великої Британії:

Навіть якщо сьогодні ми скоротимо викиди парникових газів до мінімуму, ситуація не зміниться вмить. Ми спостерігаємо певну інерцію, з якою нам доведеться мати справу ще найближчі десятиліття. Тобто, за найкращого сценарію, нам слід адаптуватися до змін, які вже спричинили ці викиди.

Від повеней постраждала не лише Німеччина, а й сусідні країни - Нідерланди, Люксембург та Бельгія. Там стихія забрала життя щонайменше 23 людей.