Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 16 июля, в Украине зафиксировали 591 новый подтвержденный случай COVID-19. Из них детей - 41, медработников - 9. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 438 человек;
- летальных случаев - 16;
- выздоровели - 676 человек.
За все время пандемии в Украине умерли 52 718 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
Напомним, что специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года.
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