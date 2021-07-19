В Украине зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Житомирской областях. За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли 5 пациентов, выздоровели 187 человек.

Методом ПЦР за день протестировали 9587 человек, методом ИФА - 1613 человек, экспресс-тестами - 5770 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве - 82,

Одесской области - 18.

Житомирской области - 18,

Киевской области - 12,

Харьковской области - 10.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 244 677 человек;

выздоровели - 2 181 385 человек;

летальных исходов - 52 731;

провели ПЦР-тестов - 11 161 068.

Напомним, что специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года.

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