Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего заражений за сутки в Киеве, Одесской и Житомирской областях. За сутки в Украине госпитализировали 307 человек, умерли 5 пациентов, выздоровели 187 человек.
Методом ПЦР за день протестировали 9587 человек, методом ИФА - 1613 человек, экспресс-тестами - 5770 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Киеве - 82,
- Одесской области - 18.
- Житомирской области - 18,
- Киевской области - 12,
- Харьковской области - 10.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 244 677 человек;
- выздоровели - 2 181 385 человек;
- летальных исходов - 52 731;
- провели ПЦР-тестов - 11 161 068.
Напомним, что специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины прогнозируют, что новая волна коронавируса придет в Украину осенью этого года.
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