США и Германия скоро объявят о соглашении по "Северному потоку-2" - Reuters [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении, которое решит спор вокруг российского газопровода "Северный поток-2". Сейчас американская и немецкая стороны ведут переговоры по этому вопросу.
Информацию по американо-германскому соглашению агентству Reuters предоставили знакомые с ситуацией источники. Один из них рассказал, что ситуация со сделкой "выглядит неплохо".
"Мы ожидаем, что переговоры завершатся в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.
Другой источник агентства отметил, что стороны уже близки к соглашению, которое должно предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, - и ее исполнительного директора.
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