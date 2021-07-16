Зеленский не видит конкретных шагов против "Северного потока-2" от Байдена и Меркель [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не видит конкретных шагов против российского газопровода "Северного потока-2" от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток - 2" как оружие, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент, мы не услышали", - заявил Никифоров.
Ранее в ОП рассказали о встрече Байдена с Зеленским.
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